Dávila dice que el presidente de Aena "no es nadie" para decidir sobre la cogestión de los aeropuertos en Canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, atiende a los medios de comunicación - Fernando Sánchez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este viernes que el presidente de Aena, Maurici Lucena, "no es nadie" para decidir sobre la cogestión de los aeropuertos por parte de las autoridades canarias.

En declaraciones a los periodistas ha apuntado que tiene que "tener un respeto" al Estatuto de Autonomía de Canarias, que desde su renovación en 2018 "recoge expresamente" la participación de las instituciones canarias en la gestión aeroportuaria.

Dávila ha insistido en que Lucena "no es nadie para decir si va a pasar o no la gestión" ya que lo recogido en el Estatuto de Autonomía "es un mandato" para el gestor aeroportuario.

"Otra cosa es que tengamos que sentarnos en una mesa bilateral para ver cómo se va a dar ese paso, pero desde luego, está completamente desautorizado para expresarse de esa manera", ha comentado en referencia a su alusión a la incompatibilidad de la participación de las comunidades autónomas en la gestión aeroportuaria.