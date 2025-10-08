Dávila insiste en desvincular el pabellón multifuncional en La Laguna, una iniciativa "municipal", a un 'Tenerife Arena'

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

"Se está intentando buscar una controversia donde no la hay", ha advertido la presidenta insular, que defiende la "plena libertad" del alcalde por buscar financiación para una infraestructura del municipio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado este miércoles la "plena libertad" del alcalde de La Laguna en proponer una "instalación municipal", desmarcándose así de que la propuesta de construcción de un nuevo pabellón municipal en Las Mantecas pueda posicionarse como un 'Tenerife Arena':"Faltaría más que un alcalde no pudiera ser ambicioso y pensar en una infraestructura municipal".

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, Dávila ha sido preguntada por esta cuestión con motivo de la visita a Madrid del regidor de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien mantendrá un encuentro con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exponer la propuesta de construcción del nuevo Pabellón Municipal de La Laguna, que el Ayuntamiento prevé realizar en Las Mantecas.

Dávila ha aprovechado la ocasión para felicitar al alcalde lagunero "por ser ambicioso y proponer infraestructuras municipales", proyectos que, ha recordado, tienen además financiación y apoyo por parte del Cabildo a través de un Plan insular. "Y cuando tenga todo, nos presentará el proyecto", ha dicho.

"Se está intentando buscar una controversia donde no la hay (...). Que vamos a hacer un Tenerife Arena, eso es una decisión que toma el Cabildo viendo la movilidad de la isla, la ambición respecto a acoger eventos de gran magnitud...pero que un alcalde proponga una infraestructura deportiva, cultural y de carácter municipal nunca ha sido objeto de debate en este Cabildo", ha argumentado la presidenta insular.

"¿Y que vaya a buscar perras? Fantástico, eso que nos ahorramos. ¿Que se la saque el Gobierno de España? Mejor todavía", ha añadido Dávila.