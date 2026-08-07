Dayana Morales, nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno canario, José Luis Perestelo, y la nueva delegada del Gobierno en Venezuela, Dayana Morales - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha designado a Dayana Morales como nueva delegada del Gobierno en Venezuela, quien ahora asume la responsabilidad al frente de la representación regional en el país tras el reciente fallecimiento de Isabel Jara a conscuencia de los terremotos sufridos el pasado 24 de junio.

Licenciada en Contaduría Pública, titulada en Administración y Finanzas y con formación especializada en gestión estratégica y auditoría, cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos de la administración y la gestión financiera, según ha señalado el Ejecutivo regional en una nota.

Desde noviembre de 2023, desempeñaba el cargo de secretaria de Dirección en la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Anteriormente fue administradora de la Fundación de Emigrantes Canarios (FECAN), trabajó en la Fundación Canaria para la Salud en Venezuela (FUCASAV) y ejerció durante ocho años como auditora en el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre de Venezuela.

Su experiencia profesional y su conocimiento de la realidad de la emigración canaria en Venezuela refozarían la labor de la Delegación del Gobierno de Canarias en un momento "especialmente relevante" para el seguimiento de las actuaciones desplegadas tras los terremotos del pasado mes de junio.

La nueva delegada del Gobierno se ha incorporado a la agenda institucional del viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, que realiza su primera visita oficial a Venezuela esta semana para evaluar la evolución de la respuesta desplegada por el Ejecutivo canario por los terremotos sufridos.

Perestelo y Morales han mantenido reuniones de trabajo con el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina, y con el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, Julio Cruz, para analizar la evolución de la situación tras los seísmos y reforzar la coordinación entre ambas administraciones.

VISITA INSTITUCIONAL

La visita de Perestelo, que se prolongará hasta el 15 de agosto, prevé comprobar la evolución de las medidas puestas en marcha desde el inicio de la emergencia, reforzar la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas presentes en el país y valorar las nuevas necesidades de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela para adaptar la respuesta a la evolución de la situación.

Se trata de la primera visita institucional del Gobierno de Canarias a Venezuela desde los terremotos y forma parte del plan de seguimiento diseñado por el Ejecutivo autonómico para mantener una respuesta permanente a la comunidad canaria, reforzar la coordinación sobre el terreno y adaptar las actuaciones a la evolución de la emergencia.

José Luis Perestelo ha recordado que la respuesta del Gobierno de Canarias "no terminó con las primeras ayudas", ya que se sigue comprobando "cómo están funcionando las medidas adoptadas, se escucha a las entidades canarias y se busca seguir adaptando la respuesta a las necesidades reales de nuestra gente".

El viceconsejero ha visitado el centro logístico desde el que se coordina parte de la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas, especialmente al estado de La Guaira, una de las áreas más castigadas.

AGENDA DE TRABAJO

En el marco de esta visita, Perestelo también se ha desplazado al estado de Aragua, donde ha visitado el Centro Hispano de Maracay, ha mantenido un encuentro con la junta directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Las Nieves, que este año celebra su 50 aniversario, y ha visitado el ancianato de Cagua para abordar con sus responsables la atención que reciben los canarios de mayor edad.

La agenda en este estado se ha completado con reuniones con representantes de las entidades canarias para evaluar la evolución de la situación y las necesidades detectadas entre la comunidad canaria y sus descendientes tras la emergencia.

Subraya el Ejecutivo regional que la visita permitirá completar el seguimiento durante los próximos días y actualizar el diagnóstico de la situación para continuar adaptando la respuesta del Gobierno de Canarias a la evolución de las necesidades de la comunidad canaria residente en Venezuela.

MEDIDAS TRAS LA EMERGENCIA

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, el Gobierno de Canarias activó un plan extraordinario de actuación para atender a los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

Desde el inicio de la emergencia, el Ejecutivo estableció coordinación permanente con las 22 entidades canarias en el país, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y las autoridades españolas, lo que permitió identificar las necesidades más urgentes y canalizar las primeras ayudas de emergencia.

Con la colaboración de particulares, empresas y entidades colaboradoras, se distribuyeron paquetes con alimentos de primera necesidad, agua y medicamentos entre las personas afectadas. También se puso en marcha una consulta médica de urgencia en La Guaira, gestionada a través de la Unión Canaria en Venezuela, que continúa prestando asistencia sanitaria e información a las personas afectadas.

Como parte de esta respuesta, el Ejecutivo aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar durante los próximos meses la atención social y sanitaria a la comunidad canaria residente en Venezuela, con especial incidencia en La Guaira y Caracas.

Este refuerzo, detallan, permitió ampliar en un 44,7 % la cobertura de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria correspondientes a la convocatoria de 2026, alcanzando a 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de medicamentos y 1.126 personas con cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud.