La Delegación del Gobierno en Canarias culmina 671 expedientes de traslado de menores migrantes a la Península

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado 671 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, tras la declaración de la contigencia migratoria.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 298 archivados por mayoría de edad de la persona migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales, recuerda la Delegación en una nota.