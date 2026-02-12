La Delegación del Gobierno en Canarias culmina otros 58 expedientes de traslado de menores migrantes en la última semana

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado en la última semana otros 58 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

Así lo ha asegurado este jueves en un comunicado en el que agrega que la cifra de expedientes firmados desde la reforma de la Ley de Extranjería asciende ya a 612.

A estos procedimientos tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación en Santa Cruz de Tenerife se suman 283 archivados por mayoría de edad del migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal --once de ellos en la última semana--.

De igual modo, la Delegación ha indicado que de acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado la CCAA debe ejecutar la salida del menor hacia la región de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.