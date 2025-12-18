La Delegación del Gobierno en Canarias firma 334 expedientes de menores migrantes para su traslado a península

Archivo - Menores no acompañados - PEDRO ARMESTRE - Archivo

La Delegación del Gobierno en Canarias, desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha culminado y firmado 334 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 138 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

Finalmente se indica que de acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.