Delegación del Gobierno en Canarias forma a servicios administrativos y de emergencias en riesgo volcánico

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en la inauguración de un curso de gestión en riesgo volcánico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha inaugurado este lunes el 'Curso sobre el conocimiento del riesgo volcánico en Canarias y la gestión de emergencias', organizado por la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en el marco de las actividades de la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior.

Esta formación, que se impartirá en la modalidad de videoconferencia en seis jornadas hasta el próximo 23 de octubre, está destinada a los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil de las Administraciones Públicas que prestan servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como otros organismos y servicios o empresas públicas o privadas que de alguna forma estén relacionados con el riesgo volcánico.

El curso busca ofrecer un conocimiento general del riesgo volcánico, explicando de manera sencilla todos los elementos de un proceso volcánico, y con el objetivo de formar a responsables y técnicos en materia de planificación y gestión de las emergencias derivadas de este tipo de riesgo, sin olvidar la exposición de las consecuencias para la vida y seguridad de la población, sus bienes, animales y el patrimonio histórico, artístico y cultural, la vuelta a la normalidad y su posterior recuperación, recoge una nota de la Delegación.

"Gestionar las consecuencias que acarrean el riesgo y las emergencias volcánicas en la población, sus bienes, los animales, el medioambiente o el patrimonio requiere que los profesionales de intervención y asistencia dispongan de un conocimiento integral en todas las fases. Es fundamental también tener claras las situaciones que pueden presentarse, todo ello con el objeto de poder anticipar la gestión y la toma de decisiones, así como la previsión de medios y recursos que deben ser activados y las medidas de protección que deben adoptarse", afirma Anselmo Pestana, quien ha dado la bienvenida a los participantes en el curso desde la sede de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

En esa línea expone que "las lecciones aprendidas no solo en La Palma en 2021, sino también en El Hierro en 2011, han puesto de manifiesto que es necesario garantizar la interoperabilidad entre los intervinientes en los diferentes grupos de acción, además de otros elementos de actuación y asesoramiento de los planes de protección civil".

Por ello, apunta, "es necesaria esta formación, para abarcar de una manera amplia el concepto de riesgo volcánico en todas las fases del ciclo de las emergencias, desde la prevención hasta la recuperación".

En el curso, en el que intervendrá también el Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, Héctor Izquierdo, se abordará la historia volcánica de Canarias, los conocimientos necesarios para entender la actividad de vigilancia volcánica, así como los peligros volcánicos, tanto los directos como los indirectos, como son la sismicidad, los movimientos del terreno, tsunamis, afecciones a los acuíferos y la recogida de cenizas.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Además, se llevará a cabo un análisis de la gestión de las crisis volcánicas recientes en el archipiélago atlántico, el volcán en Cumbre Vieja en La Palma y el volcán submarino en El Hierro, de la aplicación del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), de la evacuación de animales, de las consecuencias sobre la salud de la población que puede traer una emergencia volcánica, entre ellas la deriva de la afección a la calidad del aire, y también de la gestión de las ayudas públicas para paliar los daños derivados de la emergencia.

En las ponencias estarán representados los distintos niveles administrativos a través de la Delegación del Gobierno en Canarias, de la Dirección General de Emergencias y del Servicio de Prevención y Control de la Contaminación del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de La Palma, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), del Servicio Canario de la Salud (SCS), del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), y de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna.

También intervendrá en la actividad formativa una representación del Colegio Profesional de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y de Cruz Roja.

Esta formación llega después de que, a iniciativa del Cabildo Insular, tuviera lugar en la isla de Tenerife del 22 al 27 de septiembre pasados el ejercicio europeo EUMODEX Tenerife 2025 con la participación de más de 1.000 efectivos de Cuerpos de seguridad, emergencias y rescate de distintos países, un ejercicio que incluyó el primer simulacro de erupción volcánica realizado en España.

El MODEX Tenerife 2025 está enmarcado en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM), sobre el que la Delegación del Gobierno en Canarias, a través de su Unidad de Protección Civil, organizó también una jornada formativa el pasado 10 de septiembre para profundizar en las capacidades del UCPM y su labor en la prevención y gestión de riesgo de desastres.