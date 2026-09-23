El delegado del Gobierno en Canarias destaca la "magnífica" colaboración de Senegal, Mauritania y Marruecos en migración

Archivo - Inmigrantes, patera, rescatados - EUROPA PRESS/ ÁLEX ZEA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado este miércoles la "magnífica" colaboración de Senegal, Mauritania y Marruecos en materia de inmigración con una "retención importante" y el desmantelamiento de mafias.

Pestana, ha señalado en rueda de prensa que la ruta migratoria a Canarias "de momento permanece estable", si bien se analiza su evolución, y expuso que actualmente existe una "colaboración magnífica" de Senegal, Mauritania y Marruecos en lo que se refiere a una "retención importante, con desmantelamiento de mafias, con devolución de embarcaciones a origen", entre otras cuestiones.

En este sentido, ha agradecido esta colaboración porque, dijo, eso está permitiendo "bajar la presión sobre Canarias y ser una de las rutas" del entorno europeo que, matizó, "más ha bajado".

Pestana indicó que este año se ha caído la llegada de inmigrantes a Canarias alrededor del 55% frente a los datos del año pasado, que "ya bajaron un 60, un 62%". De esta forma, ha subrayado que el archipiélago está "muy lejos" de las cifras que se alcanzaron en los años 2023 y 2024, cuando se superaron los 40.000 llegadas anuales.

Actualmente, a mediados de septiembre, aproximadamente han llegado a las costas canarias unos 5.800 migrantes, aunque ha admitido que en este periodo del año --los meses de septiembre, octubre, noviembre-- se espera una "mayor" arribada de embarcaciones pero hasta ahora la evolución está "muy en la línea" del resto del año.