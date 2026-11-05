Delgado defiende los controles en centros de menores migrantes en Canarias y circunscribe a 2024 el 'caso Quorum'

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido este jueves el refuerzo de los controles en los centros de menores migrantes y circunscrito a 2024 el presunto maltrato y las vejaciones cometidas en algunos recursos gestionados por la entidad Quorum 77.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que la investigación judicial se inició a iniciativa de su propio departamento, que puso en conocimiento de la Fiscalía las denuncias planteadas por los propios menores y algunos trabajadores.

Ha apuntado que desde la Consejería "se hizo lo que se tenía que hacer" y ahora ha solicitado personarse en la causa para tener acceso al sumario, una vez que el juzgado ha levantado el secreto de las actuaciones.

Ha insistido en que "no hay caso nuevo" y que incluso se llegó a cerrar un centro en la zona de Bandama, en Gran Canaria, y todos los trabajadores implicados presuntamente en los abusos fueron despedidos o apartados del servicio.

"Si hay alguna denuncia, se está presentando a la Fiscalía como procede, esos controles están funcionando", ha agregado, aclarando que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra la entidad, que en la actualidad atiende a más de 800 menores en un total de 17 centros.

"Estamos hablando de un hecho puntual en determinadas personas que nosotros, desde el primer momento, solicitamos a la empresa que se apartaran y algunos de ellos fueron despedidos y otros han sido apartados totalmente del servicio, con lo cual entendemos que nosotros hemos actuado como tenemos que actuar, hemos reforzado del minuto uno todos los controles sobre los centros de menores, incluido el refuerzo que también ha hecho Fiscalía en la revisión de esos centros", ha comentado.