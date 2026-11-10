Delgado defiende los protocolos en centros de menores migrantes y el PSOE le reprocha falta de diligencia

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido este martes los protocolos desarrollados por el Ejecutivo en los centros de menores migrantes aplicados con motivo del 'caso Quórum' mientras que el Grupo Socialista le ha reprochado falta de diligencia.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento ha resaltado la "suficiencia" de sus explicaciones, "no solo ahora con el sumario sino desde que se produjeron los hechos en 2024", poniendo protocolos que no existían de la mano de la agencia europea de asilo.

"Me hace gracia que me pregunte por esto, ustedes ni pusieron protocolos en marcha", ha espetado a Elena Máñez, subrayando que se crearon equipos propios, se reforzó el personal con 30 trabajadores y se remitieron los vídeos recibidos a Fiscalía.

Igualmente ha comentado que se exigió a la entidad que apartara y despidiera a los trabajadores implicados en los presuntos malos tratos y se cerraron centros, y ahora el Gobiernos e ha personado en la causa.

Así, ha indicado que se ha "atendido en solitario" a los menores hasta que el Tribunal Supremo "hizo intervenir al Estado y ahora el Ayuntamiento de Arucas, gobernado por el PSOE, quiere el cierre de centros de menores de niñas.

Mañez ha reclamado a la consejera "más explicaciones y menos excusas" ya que el caso saltó porque recibió una denuncia y se trasladó a la Fiscalía, no por los protocolos internos, al tiempo que un exjefe de servicio hablaba de "caos" y falta de personal.

Ha comentado que ya se han cerrado dos centros, lo que demuestra que "los protocolos no estaban funcionando" y entiende que Delgado "tenía que haber sido más proactiva y más vigilante" ya que con centros "saturados" se debió reforzar la atención y no justificar en que el problema eran "unas malas personas trabajando en centros".

Le ha afeado que "no fue diligente" cuando había menores bajo la tutela de la comunidad autónoma y tildado de "indignante" lo que han tenido que sufrir en los centros.