Denuncian la falta de personal y de planificación en servicios de emergencias de Canarias, en riesgo de "colapso"

Archivo - Médico y gestor de recursos de la sala del SUC - SUC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, Cecoes 112, y del Servicio de Urgencias Canario, SUC, representado por CCOO y CSIF, ha alertado este viernes de la situación de "extrema vulnerabilidad" en la que se encuentran estos servicios ante la falta de personal y la ausencia de una planificación "real".

En un comunicado, advierte que los recursos humanos actuales "no están dimensionados" para asumir con garantías una jornada de alta actividad ni para responder adecuadamente ante emergencias de magnitud, como incendios forestales, crisis volcánicas u otras situaciones críticas que puedan afectar a la población canaria.

Asimismo, la gestión de la segregación del Cecoes 112 desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, hacia Gesplan ha generado una incertidumbre que agrava el problema de fondo.

Recuerdan que el Gobierno de Canarias anunció en agosto de 2025 este traspaso y que, desde entonces, se han sucedido plazos incumplidos: enero de 2026, marzo, junio y, ahora, septiembre, sin concretar el proceso.

TRASPASO 'PARALIZADO'

Según los representantes del personal, la operación permanecería "paralizada" por un informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que cuestionaría su viabilidad.

El comité considera que este escenario no resuelve las necesidades reales del CECOES ni del SUC, por lo que reclama al Ejecutivo regional que abandone "decisiones improvisadas" y refuerce las estructuras propias de GSC, que lleva más de tres décadas gestionando servicios esenciales de sanidad, seguridad y la protección civil.

Han advertido también de que la contratación de gestores a través de Gesplan no supone, en la práctica, un dimensionamiento efectivo de las salas operativas del Cecoes 112 ni del SUC.

Desde el colectivo sostienen que este personal no puede integrarse sin más en las funciones ordinarias de los servicios, porque podría abrir la puerta a una situación de cesión ilegal de trabajadores. Además, señalan que una parte del personal ya habría abandonado sus puestos debido a la incertidumbre generada por el proceso.

UNA RESPUESTA ESTRUCTURAL

A juicio del comité de huelga, esta situación evidencia que no se está dando una respuesta estructural al déficit de personal, sino alimentando un problema administrativo que no mejora la atención a la ciudadanía.

El colectivo reclama una ampliación "real, estructural y legal" de las plantillas de GSC. Demandan, asimismo, perfiles técnicos en informática, redes y comunicaciones, personal y técnico administrativos, personal médico y de enfermería en recursos aéreos y salas operativas, gestores de recursos, gestores operativos, personal especializado en atención a mujeres víctimas de violencia de género y coordinadores multisectoriales.

También recuerdan que durante la erupción del volcán de La Palma ya se evidenciaron "carencias" en la integración operativa del Cecoes y el SUC en la respuesta a la emergencia. "Canarias no puede permitirse llegar a una nueva crisis "con plantillas bajo mínimos y profesionales sometidos a una presión creciente", puntualizan.

El comité ha exigido la convocatoria urgente de mesas de negociación y reclama a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Política Territorial y Emergencias y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que intervengan de forma efectiva. "El 112 no es un tablero de ajedrez político ni empresarial; es el corazón de la seguridad de todos los canarios", han concluido.