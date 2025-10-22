Las denuncias por violencia de género en Canarias crecen un 44,6% en el segundo trimestre del año, según CGPJ

Archivo - La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, durante el acto de entrega de los XIX Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias se sitúan en 4.001 en el segundo trimestre de 2025, lo que ha supuesto un incremento del 44,6% en relación al mismo periodo del año anterior, según el 'Informe trimestral sobre violencia de género' del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En relación con ello, señaló que el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias ha aumentado entre abril y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.621 a 3.817, lo que supuso 1.196 más (+46,6%).

Así, el archipiélago registró durante el segundo trimestre de este año una tasa de 33,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la más alta del Estado, 6,1 puntos por encima de la segunda.

Por otro lado, el informe recoge que de las 3.817 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el segundo trimestre, 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras.

Además 412 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 20,8% más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 féminas.

MÁS DE 700 SENTENCIAS CONDENATORIAS

Por otro lado, los órganos judiciales canarios dictaron 715 sentencias condenatorias (-16%) sobre casos de violencia de género, así como 38 sentencias absolutorias (-20,8%), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1%) y 2.412 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+174,1%).

De este modo, el porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95% (+0,2%) y el de terminación por sobreseimiento provisional del 96,1% (+10,7%).

Respecto a los enjuiciados, fueron 754 las personas que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (-16,3%), siendo condenadas el 95% (+0,4%). Del ellos, matizó, 521 fueron ciudadanos españoles y 195 extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron 567 peticiones (+20,1%), de las que los juzgados inadmitieron 10, adoptaron 408 (+11,5%) y denegaron 149 (+40,3).

Por islas, Fuerteventura registró 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; Gran Canaria, 1.360; Lanzarote, 180; El Hierro, 6; La Gomera, 16; La Palma 60; y Tenerife, 2.636. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

LAS DENUNCIAS EN ESPAÑA CRECEN UN 2,69%

En el conjunto nacional, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año (51.897) aumentó un 2,69% en relación con el mismo periodo de 2024, según datos publicados este miércoles por

Así señala que el número de mujeres que denunciaron como víctimas (47.710) creció un 3,41% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron un total de 46.135.

Añade que dos de cada tres víctimas (el 61,66%) tienen nacionalidad española, mientras que el 38,34% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores e hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 105, un 25% menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 141 menores.

Respecto a las denuncias, dos de cada tres casos (36.747, el 70,81%) fueron presentadas por la propia víctima en el juzgado o en comisaría. Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (994). Si bien, el observatorio matiza que el dato supone un leve aumento con respecto al segundo trimestre de 2024, donde alcanzaron el 1,91% del total de las presentadas.

También apunta que, entre marzo y junio de 2025, aumentaron "levemente" las denuncias derivadas directamente de atestados policiales (8.865), que representaron el 17,08% del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.705 (7,14%), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.586 y representaron el 3,06% del total.

Igualmente, revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con una ratio de 33,7 víctimas cada 10.000 mujeres; Baleares, 27,6; Comunidad Valenciana, con 24; Murcia, con 23,6; Navarra, con 23,5 y Andalucía, con 21,8.

12 DE CADA 100 VÍCTIMAS RENUNCIARON A DECLARAR

Por otro lado, el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.549, lo que supone que tomaron esta decisión casi 12 de cada 100 víctimas de violencia de género. De ellas, 3.007 (el 54,18%) eran españolas y 2.542 (el 45,81%) tenían otras nacionalidades.

En cuanto a los datos relativos a las órdenes de protección, el Observatorio indica que "apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024". Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.661 órdenes de protección, un 0,10% menos que hace un año. De ellas, 10.588 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.073 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.571, un 0,20% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 67,7%). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.028, el 66,4% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 74% de las solicitudes registradas.

En el 43,4% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 6 de cada 10 mujeres (6.479, el 61,2%) que pidieron protección eran españolas y 80, el 0,7% del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.

El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue inferior al registrado en el segundo trimestre de 2024, periodo en el que fueron 248 mujeres menores víctimas.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.322 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (6.067) y las órdenes de alejamiento (6.031), que representaron el 69,17% y el 68,54% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.

Asimismo, dictaron 5.054 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.

El número de sentencias dictadas fue de 16.206, un 4,45% menos que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 13.383 (el 82,58%) fueron condenatorias y 2.823 (el 17,42%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 93,31%. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 82,96% de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 72,39%.