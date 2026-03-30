Deportes insta a las federaciones a permitir la práctica de fútbol federado a los menores migrantes tutelados

Deportes emite la resolución jurídica que facilita la práctica de fútbol federado a los menores migrantes tutelados - CONSEJERÍA DE DEPORTES

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha instado formalmente a las federaciones a expedir las licencias necesarias que permitan a los menores migrantes no acompañados y tutelados su participación en competiciones autonómicas de fútbol base federado en Canarias.

Esta decisión daría continuidad al trabajo desarrollado en las últimas semanas por el Gobierno regional, cuando se promovió un proceso de diálogo con federaciones interinsulares y la Real Federación Española de Fútbol con el objetivo de encontrar una solución ajustada a la legalidad y centrada en el interés superior del menor.

Asimismo, en la actualidad se ha logrado "desbloquear" una situación que afectaba directamente a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad y que veían limitado su acceso al deporte base, según informa la Consejería.

"El Gobierno de Canarias no podía permanecer ajeno a una realidad que afecta directamente al bienestar y al desarrollo de estos más de 3.700 menores", han señalado el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y el director general de Deportes, José Francisco Pérez, que subrayan que se trata de "chicos y chicas bajo la tutela de la administración pública y que deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro menor".

Han concluido, en definitiva, que "la normativa internacional no puede interpretarse de forma que limite derechos básicos cuando el propio ordenamiento jurídico español ampara su participación", por lo que defienden "el interés superior del menor siempre en el centro de cualquier decisión".

SOBRE LA RESOLUCIÓN

La resolución adoptada por el Gobierno de Canarias se sustenta en un análisis jurídico detallado que concluye que estos menores, al encontrarse bajo tutela pública y en situación administrativa regular, cuentan con el respaldo necesario para acceder a la práctica deportiva federada en España.

De este modo, se establece que las federaciones deben ajustar su actuación al marco legal estatal, evitando interpretaciones restrictivas que puedan derivar en situaciones de desigualdad o exclusión.

Asimismo, la resolución determina que la normativa internacional debe interpretarse en consonancia con la realidad social y jurídica del archipiélago, donde estos menores no se encuentran por motivos deportivos ni forman parte de operaciones vinculadas al mercado del fútbol, sino que han llegado en busca de protección y están bajo la responsabilidad directa de la administración autonómica.