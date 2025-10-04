Deportes renueva con siete federaciones canarias su apoyo al desplazamiento para la temporada 2025/2026 - CONSEJERÍA DE DEPORTES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha firmado este sábado la renovación del protocolo de desplazamiento con las federaciones canarias de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, natación, piragüismo y lucha canaria para la temporada 2025/2026.

Los protocolos de desplazamiento, impulsados por el área de Deportes del Gobierno regional, buscan transformar la forma en que los clubes y federaciones gestionan sus viajes tanto dentro como fuera de las islas, según ha recordado el departamento regional en una nota de prensa.

En concreto, este acuerdo cuenta con una inversión prevista de 7,3 millones de euros, y se ha sellado en el marco de la celebración de la feria ExpoDeca, que se desarrolla hasta mañana en Santa Cruz de Tenerife.

De este modo, con ellos, miles de deportistas, de forma individual o a través de sus clubes, han podido competir sin asumir el adelanto de los costes de sus desplazamientos, lo que ha supuesto un paso decisivo hacia la igualdad de oportunidades y una gestión pública más ágil y eficaz.

Según la Consejería, el sistema ha permitido más de 300.000 viajes a través de 159 agencias de viaje. Para la nueva temporada, el departamento regional mantiene su apuesta por este modelo, que no solo impulsa la práctica deportiva sino que también genera actividad económica y empleo en el sector de servicios de las islas.

El acto para sellar este acuerdo contó con la presencia del viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y de la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, junto con los presidentes y representantes de las federaciones firmantes: Juan José Arencibia y Alejandro Morales Mansito (interinsulares de fútbol de Las Palmas y Tenerife); Carlos Olano (baloncesto); Blas Parrilla (balonmano); Roberto Melián (voleibol); Rayco Padilla (natación); José María García (piragüismo) y Dámaso Rodríguez (lucha canaria).

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FEDERACIONES

Los dirigentes federativos destacaron, por su parte, la importancia del respaldo del Gobierno de Canarias y coincidieron en la necesidad de esta medida, que ofrece estabilidad y certidumbre a la planificación deportiva, garantiza la continuidad de las competiciones y mejora la gestión de recursos de clubes y federaciones.

En paralelo, el consejero Poli Suárez ha reconocido el respaldo encontrado en las federaciones desde el inicio de la legislatura, cuestión que ha permitido seguir trabajando por el deporte en las islas. También ha destacado que con estos protocolos, se consiga que "las ayudas sean más rápidas, que los clubes no tengan que adelantar los gastos y que los deportistas se centren en lo verdaderamente importante: competir y crecer".

"Cumplimos con el compromiso adquirido con el deporte canario: garantizar igualdad de oportunidades, optimizar los recursos públicos y fortalecer las estructuras federativas", ha añadido Suárez.

Resalta el Ejecutivo canario que, con los resultados obtenidos en las dos últimas temporadas, el Gobierno encara el curso 2025/2026 con la "voluntad" de seguir negociando la incorporación de nuevas federaciones al sistema y mejorar los mecanismos de gestión.