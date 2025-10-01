Desalojada una vivienda de San Fernando (Gran Canaria) en la que se vendía droga y detienen a su morador

Al varón le constaba una orden de expulsión de España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido al desalojo de una vivienda situada en la urbanización de 'El Patronato', en San Fernando de Maspalomas (Gran Canaria) y ha detenido a su morador, un varón en situación irregular en España, con un amplio historial delictivo y una resolución en vigor de expulsión del territorio nacional.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que la actuación fue desarrollada por agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana.

El inmueble, que era foco de alarma social entre los vecinos por su vinculación con el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana, ya había sido objeto de una operación enmarcada en un dispositivo especial desarrollado en agosto en la que se detuvo a otro de los residentes en la vivienda, que ingreso en prisión por su implicación en la venta de sustancias estupefacientes.

Ahora, en una segunda actuación llevada a cabo el 25 de septiembre, los agentes arrestaron a un segundo investigado, un varón que también se dedicaba al tráfico de drogas, incautándose 114,68 gramos de heroína, 23,58 gramos de cocaína, 4.100 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y un teléfono móvil.

Con esta intervención, la Policía Nacional ha logrado el desalojo definitivo de los ocupantes del inmueble, quienes residían en condiciones insalubres y sin los requisitos mínimos de habitabilidad e higiene.

Una vez en dependencias policiales, los policías pudieron comprobar que el detenido se encontraba en situación irregular, y sobre el que pesaba una resolución de expulsión en vigor del territorio nacional. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ésta, decretó su inmediato ingreso en prisión.