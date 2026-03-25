Desalojan a 11 personas de un edificio de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, por riesgo estructural

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañando a vecinos del barrio de Miller Bajo durante el desalojo - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 personas han tenido que ser desalojadas de un edificio de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, ante el riesgo estructural detectado en un muro de la zona motivado por las "intensas lluvias" registradas en las últimas horas por el paso de la borrasca 'Therese'.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un comunicado, como medida preventiva para el edificio 5 de la calle Nicolás Monche López tras una reunión mantenida por la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; y personal técnico municipal con las personas residentes del edificio.

Señalan que, si bien "no existe un peligro inminente" de derrumbe, es "necesario, como medida de precaución, desalojar temporalmente las viviendas afectadas mientras se realiza un estudio técnico exhaustivo" para evaluar el estado del muro y definir la actuación "más adecuada".

En cuanto a las 11 personas desalojadas, tres han sido trasladadas al Centro Inserción Social de La Isleta, mientras que el resto se ha traslado a viviendas de personas allegadas, con el objetivo de "garantizar la seguridad de las personas residentes durante el periodo de análisis, una cuestión prioritaria", aseguró Darias.

La intervención contará con el apoyo de profesionales especializados, que determinarán, "en el menor plazo posible, el tipo de actuación que requiere la infraestructura". Darias ha destacado ante los vecinos la "prioridad de actuar con la máxima celeridad, asegurando en todo momento la protección de las personas para que nadie corra ningún riesgo".

En el dispositivo activado han participado, de manera coordinada, las áreas municipales de Urbanismo y Servicios Sociales, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), así como Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias (UTSE), Guaguas Municipales, Cruz Roja y Policía Nacional, para "garantizar una respuesta integral" ante esta situación.

También han estado presente el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, y la subdelegada del Gobierno de España en Las Palmas, Teresa Mayans.