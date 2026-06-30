Desmantelada una fiesta ilegal con 200 personas y drogas en una finca de Telde (Gran Canaria)

Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Telde (Gran Canaria), ha desmantelado una fiesta ilegal con 200 personas en una finca de la zona de Montaña Las Huesas, en una operación que ha culminado con la incautación de una importante cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la actuación tuvo su origen en diversas denuncias vecinales relacionadas con la celebración reiterada de fiestas y eventos musicales en dicho emplazamiento, así como por la posible presencia de menores de edad y el consumo de alcohol y drogas durante una fiesta anunciada bajo el nombre de 'Platatonic'.

Como parte del dispositivo, la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde realizó labores previas de vigilancia aérea que constataron la elevada afluencia de asistentes, así como la existencia de una infraestructura organizada para el desarrollo del evento, con control de acceso, venta anticipada de entradas y distintos servicios habilitados en el interior de la finca.

Durante la inspección del recinto, en el que se encontraban aproximadamente 200 personas, los agentes han localizado ocultas en diferentes puntos dosis de presunto tussi, cocaína, hachís, polen de cannabis, marihuana, popper, metanfetamina y diversos comprimidos compatibles con éxtasis o anfetaminas.

Asimismo, los responsables de la organización fueron requeridos para aportar la documentación acreditativa de la legalidad del evento, sin que hayan podido presentar autorización administrativa, licencias de actividad, pólizas de seguro ni planes de seguridad.

Finalmente, la Policía Nacional ha indicado que ante las irregularidades detectadas, los agentes ordenaron el cese de la actividad y procedieron a la suspensión del evento, al tiempo que se han iniciado las correspondientes diligencias judiciales y administrativas para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades.