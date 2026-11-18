Sucesos.-Desmantelado un punto de venta de heroína y cocaína en el barrio de Taco, en La Laguna (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado recientemente un punto de venta de heroína y cocaína que operaba en el barrio lagunero de Taco.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente heroína y cocaína, en el cual dos individuos presuntamente estarían dedicándose a la venta dichas sustancias en el barrio de Taco, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación, se observó que ambos individuos realizaban una gran cantidad de ventas, principalmente a personas con alto nivel de adicción a la heroína, droga que causa efectos devastadores, y genera una enorme dependencia en un corto periodo de tiempo.

Muchas de estas ventas se realizaban en vía pública, a plena luz del día y en zonas especialmente concurridas.

Por ello, tras recibir autorización judicial, se practicó la entrada y registro en el domicilio de los investigados por parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, así como de un equipo de Guías Caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, procediendo a la detención de ambos investigados, así como a la incautación de 532,59 gramos de heroína, 24,06 gramos de cocaína y 2680 euros en efectivo.

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de ambos.