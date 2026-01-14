Un desprendimiento en Tabaiba Baja (Tenerife) daña la red de saneamiento y obliga a restringir el baño

Desprendimiento sobre una cueva habitada en el litoral de El Rosario - AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Rosario ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) debido a las consecuencias derivadas del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones esta madrugada en Tabaiba Baja, concretamente junto a la capilla de San Juan, en la zona de la playa del Moro.

Este derrumbe, que no ocasionó daños personales, produjo una rotura grave en la red municipal de saneamiento, impidiendo el normal funcionamiento de desagüe desde las viviendas afectadas y, por lo tanto, generando un riesgo potencial para la salud pública y el medio ambiente, especialmente en el ámbito costero.

De esta forma, a través de la activación del PEMU desde primera hora de la mañana se pusieron en marcha los recursos y medios municipales para iniciar los trabajos de retirada de la roca y balizamiento de la zona y se estableció la prohibición del baño en la costa de Tabaiba, la restricción de acceso a la zona de riesgo y del tránsito peatonal, así como la limitación temporal del uso de la red de saneamiento en el ámbito afectado, todo ello con el objetivo de proteger la seguridad de las personas, la salud pública y el medio ambiente, recoge una nota del consistorio.

El alcalde, Escolástico Gil, explica que "se están llevando a cabo, de forma coordinada, todas las medidas necesarias para, primero, garantizar la seguridad de las personas y, segundo, reparar la avería en la red de saneamiento".

Por este motivo, el mandatario rosariero solicita la colaboración ciudadana para que eviten, en lo posible, el uso de cualquier sistema de vertido a la red (inodoros, duchas, bañeras, lavadoras), con el objetivo de restablecer su correcto funcionamiento en el menor plazo posible y minimizar cualquier riesgo sanitario o ambiental asociado.

MÁS DE 1.000 PERSONAS AFECTADAS

Por ello, se desaconseja el uso de la red de saneamiento en la ladera este de Tabaiba Baja, afectando a las calles Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica, en las que residen algo más de 1.000 habitantes, según el padrón municipal.

Durante toda la mañana, operarios municipales desarrollan los trabajos de retirada y aseguramiento del material rocoso desprendido, eliminando los riesgos inmediatos existentes en la zona afectada y permitiendo el acceso seguro para la evaluación técnica posterior.

Además, posteriormente se realizará un estudio técnico urgente del talud afectado con el fin de evaluar su estabilidad y determinar las medidas necesarias para descartar el riesgo de nuevos desprendimientos.

Por otro lado, el área municipal de Transición Ecológica ya ha solicitado, de forma inmediata, el análisis de calidad de las aguas de baño por parte de la empresa adjudicataria de dicho servicio en la costa de Tabaiba y Radazul, y un análisis adicional de comprobación el día 19 de enero, como medida preventiva y de verificación sanitaria.

Gil subraya la importancia de que la ciudadanía respete las prohibiciones establecidas por el PEMU "hasta que esté garantizado el correcto funcionamiento del saneamiento y la ausencia de vertidos incontrolados al mar, quede descartado el riesgo de nuevos desprendimientos y los resultados de las analíticas de calidad de las aguas de baño sean favorables según los criterios sanitarios que establece la legislación".