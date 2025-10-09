Detectado un foco de filoxera en una zona sin cultivar de El Rincón, en el Valle de La Orotava (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha confirmado este jueves que se ha detectado un nuevo foco de filoxera en una zona que no está cultivada en la zona de El Rincón, en el Valle de La Orotava, en un radio de casi dos kilómetros.

En respuesta a una pregunta de AHI en comisión parlamentaria ha pedido, no obstante, no "alarmar" a la población dado que este foco "no es nuevo", si bien no ha sabido precisar si está ahí desde hace "dos meses o hace cinco años".

Ha comentado que en Canarias aún se está "en pañales" con el tratamiento de la filoxera porque no se sabe la "dimensión" de la plaga y con el agravante de que para la UE "no es un problema" y "ni se estudia ni se investiga". "Europa lo ha normalizado", ha detallado.

El consejero ha mostrado confianza en el trabajo de la comisión de expertos aunque aún no saben por qué "está solo en las hojas y no en raíz", algo muy "significativo" de la plaga de Tenerife, con más de 5.100 inspecciones, y 250 de ellas en tierra.

En esa línea ha resaltado que en todas las islas ya se están realizando inspecciones sobre el terreno y que se ha solicitado el Ministerio de Agricultura más medios y recursos en los Puntos de Inspección Fronteriza (PAF), cambios en los protocolos y campañas de divulgación porque lo realizado hasta ahora "no es suficiente".

Quintero ha detallado que hay personas que "saben" la normativa y "cometen una ilegalidad que hay que sancionar" y otras que "salen de viaje, ven un esqueje de cualquier planta y lo traen y a lo mejor se trae una plaga como la polilla o la filoxera".

Por ello ha demandado una campaña de concienciación en puertos y aeropuertos y "sancionar duramente a quien incumple" porque esa acción "repercute" en la biodiversidad y la renta del sector primario y se podría perder una "vid única en el mundo".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto, ha advertido de que este nuevo foco en El Rincón "debe servir de alerta" para "no caer en triunfalismos" ya que la filoxera es una "plaga silenciosa" que no solo afecta a las raíces de la vid sino también a "todo el ecosistema económico y cultural" de la viticultura.

Así, ha coincidido con el consejero en incrementar la concienciación ciudadana y la coordinación con los cabildos, poniendo como ejemplo que durante la pandemia de covid-19, solo se empezó a encauzar el cumplimiento de las normas cuando la población recibió información sobre el virus.