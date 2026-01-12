Detectan un ejemplar de mosquito adulto Aedes aegypti en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Mosquito Aedes aegypti detectado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado de la detección de un ejemplar adulto Aedes aegypti en una de las trampas instaladas en un buque que atracó en la Terminal de Cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Este hallazgo se suma a la detección realizada en diciembre de 2025 de otro ejemplar de Aedes aegypti en dicha instalación portuaria, cuyas detecciones se enmarcan en las labores de vigilancia, reforzadas tanto en número de trampas instaladas como en la frecuencia de muestreo establecida, después de que el 21 de febrero de 2024 se encontrara un mosquito de este tipo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, activando entonces el protocolo del Sistema de Vigilancia Entomológica, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

El análisis realizado sobre el último ejemplar en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias a las muestras recogidas identificó a uno de los ejemplares capturados como Aedes aegypti.

En este sentido, indican que los expertos consideran que esta detección obedece a una nueva entrada puntual a través de la llegada de barcos procedentes de áreas de riesgo donde el vector se encuentra establecido, si bien consideran que "sigue siendo necesario continuar" con las labores de vigilancia entomológica para interceptar la llegada del vector en los puntos de entrada de Canarias y evitar su dispersión.

Por ello, en los próximos muestreos programados se hará especial hincapié en la revisión de posibles focos de cría presentes en el radio de dispersión potencial del vector.

Desde la detección, la Dirección General Salud Pública del SCS, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y las administraciones y organismos competentes acordaron continuar con los trabajos de vigilancia entomológica en la zona de detección, así como la toma de medidas necesarias para evitar el asentamiento de estos vectores en el archipiélago.

También se ha informado a los profesionales sanitarios de la red asistencial sobre los riesgos a tener en cuenta en la atención al ciudadano y el modo de comunicar datos sobre el vector y su picadura. Además de realizarse formación específica para reconocimiento precoz de síntomas de las enfermedades vectoriales asociadas.

La población también ha sido informada de la importancia de comunicar la presencia de mosquitos y criaderos en sus viviendas y jardines, así como de las picaduras que pudieran producirse.

Canarias dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), para detectar precozmente la posible aparición de mosquitos invasores.

Así ante cualquier sospecha la ciudadanía puede enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Por otro lado, se aconseja controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua, ya que puede convertirse, aunque sea muy pequeño como el tapón de una botella, en un punto de cría, por lo que recomienda colocar arena en los platos de las macetas; evitar el cultivo de plantas directamente en agua (potos, bambú, planta del dinero, etc.) pasándolas a tierra; o en las zonas exteriores (jardines, patios, azoteas, terrazas, balcones, etc.), colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia, entre otras cuestiones.