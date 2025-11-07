Detectan un evento sísmico de largo período al suroeste de Las Cañadas del Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria registró este viernes, a las 08.20 horas, un evento sísmico de largo período (LP) en el sector suroeste de la Caldera de Las Cañadas, a una profundidad aproximada de once kilómetros.

Aunque este tipo de señales no permite una estimación precisa de la magnitud mediante métodos tradicionales, en este caso se ha calculado un valor aproximado de 2,2, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en sus perfiles de redes sociales.

El organismo expone que durante los últimos años en la isla se han detectado otros eventos similares, junto con seis enjambres de señales híbridas registrados en una zona cercana, si bien el evento de este viernes destaca por su amplitud, la mayor registrada en Tenerife para este tipo de señales.

"Estos fenómenos están asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la isla y forman parte del proceso de presurización del sistema magmático-hidrotermal que se observa en Tenerife desde 2016", comenta.