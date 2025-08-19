Detenida una persona en Gran Canaria por tener una perra en tan mal estado que fue sacrificada para evitarle sufrimiento

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El SEPRONA de la Compañía de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a una persona como presunta responsable de un delito de maltrato animal por omisión al tener a una perra en una situación de tal abandono y falta de cuidados que tuvo que ser sacrificada por los veterinarios para evitarle mayores sufrimientos.

Así lo ha informado la Guardia Civil en un comunicado en el que resalta las graves e irreversibles lesiones que presentaba el can no dieron otra opción que practicarle la eutanasia de manera humanitaria.

Los hechos se remontan al 16 de julio, cuando los agentes recibieron una llamada anónima alertando sobre un perro en estado muy delicado que había sido trasladado a una clínica veterinaria de Carrizal.

De esta manera, los veterinarios constataron que el animal, en un estado de salud muy deteriorado, no podía recuperarse y para evitarle mayor sufrimiento se optó por practicarle la eutanasia.

Con todo, el informe veterinario describe que la perra presentaba una deshidratación del 7%, un signo evidente de que llevaba tiempo sin recibir la atención y el cuidado necesarios; y una masa mamaria de gran tamaño que se había ulcerado, lo que provocó una complicada infección interna.

En esta herida se había desarrollado una infestación de larvas que avanzó rápidamente, provocándole un gran sufrimiento durante, al menos, tres días.

Finalmente, las diligencias instruidas serán remitidas al Juzgado de Guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas como parte de un proceso que busca la rendición de cuentas por el sufrimiento infligido.