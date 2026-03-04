Detenidas cinco personas al desmantelarse dos puntos de venta de droga en Telde y Las Palmas de Gran Canaria

Droga incautada - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas tras desmanterlar dos puntos de venta en los municipios de Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que el operativo fue llevado a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde en el marco de la 'Operación Orka'.

Así, la primera fase de la investigación se centró en un punto negro de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio de Las Remudas, en Telde, donde los agentes realizaron labores de vigilancia, seguimiento y control.

En este sentido, se levantaron diferentes actas de aprehensión a distintos compradores que acudían al lugar para adquirir cocaína, unas intervenciones que la Policía tildó de determinantes para acreditar la presunta actividad ilícita de los investigados.

Por su parte, la autoridad judicial competente autorizó la entrada y registro en dos domicilios situados en el citado barrio, que culminaron con la detención de cuatro personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas.

Durante los mismos se intervinieron 3.400 euros en efectivo, 22 gramos de cocaína, 3.440 gramos de hachís, 150 gramos de polen de hachís, 17 gramos de marihuana, cinco básculas de precisión y numerosos útiles destinados al almacenamiento, manipulación y dosificación de la droga.

Por otro lado el desarrollo del operativo, los agentes obtuvieron información relativa a una posible actividad de tráfico de sustancias estupefacientes en el barrio de Casablanca, en Las Palmas de Gran Canaria.

Aquí, tras realizar diversas gestiones de comprobación y seguimiento, los investigadores recabaron indicios suficientes sobre la presunta actividad delictiva de un varón, procediendo a la intervención en un trastero de su propiedad, ubicado en el interior de un garaje comunitario.

En esta actuación se incautaron 11.000 euros en efectivo, 74 gramos de cocaína, 2.256 gramos de polen de hachís, 61 gramos de hachís, una báscula de precisión y un vehículo tipo turismo presuntamente utilizado para el desarrollo de la actividad delictiva.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.