Detenidas dos mujeres al tratar de introducir droga y teléfonos móviles en el Centro Penitenciario Las Palmas II

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde han detenido en San Bartolomé de Tirajana a dos mujeres como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras ser sorprendidas cuando pretendían introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario Las Palmas II.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes cuando los agentes, en coordinación con el personal de seguridad del centro, interceptaron a ambas mujeres durante el control de acceso.

Las investigadas se dirigían a realizar un encuentro íntimo y una visita familiar con dos internos, respectivamente, detalla la Policía Nacional en una nota.

En una zona reservada, las mujeres entregaron voluntariamente varios envoltorios ocultos en la ropa íntima.

En total se incautaron alrededor de 15 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína y 8 gramos de hachís, además de dos teléfonos móviles.

El valor de la droga en el mercado ilícito se ha estimado en 1.371 euros en la calle, cifra que podría multiplicarse hasta 8.228 euros en el interior de un centro penitenciario debido a la distinta oferta y demanda.

Las dos detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.