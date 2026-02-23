Detenidas dos personas tras desmantelarse un punto de venta de droga en una vivienda de Fuerteventura

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha detenido a un hombre y a una mujer tras la desarticulación de un punto negro de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda del barrio de El Matorral.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la actuación se inició a mediados del pasado mes de diciembre cuando se tuvo conocimiento de la posible distribución de cocaína y hachís desde una vivienda ubicada en una zona residencial por parte de sus moradores.

En concreto, el inmueble se encuentra próximo a un campo municipal de fútbol y a escasos minutos a pie de un centro educativo, circunstancia que generó una alarma social por el tránsito habitual de menores y jóvenes en la zona.

La investigación permitió confirmar la actividad ilícita desarrollada en el domicilio, donde presuntamente se realizaban ventas directas de sustancias estupefacientes a consumidores habituales.

Por ello, tras la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda que culminó el 19 de febrero con la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Durante el registro, los agentes intervinieron 25,6 gramos de cocaína, 103,70 gramos de hachís,1 gramo de MDMA, 14 frascos de popper, 2 envases de fármacos ansiolíticos, 900 euros en billetes fraccionados, útiles para la manipulación, corte y dosificación de sustancias y un vehículo presuntamente utilizado para la distribución de las sustancias.

Al respecto, la Policía Nacional ha señalado que uno de los detenidos contaba con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública y otros ilícitos penales.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.