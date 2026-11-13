Detenidas once personas por el robo de más de 17 toneladas de cableado de cobre en una empresa de Tenerife

Cable de cobre robado en una empresa de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a once personas por el presunto robo de cableado de cobre a una empresa de telecomunicaciones ubicada en la isla de Tenerife.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por parte de una empresa de telecomunicaciones situada en la capital tinerfeña, encargada de la instalación y el cableado de la red de comunicaciones de la isla.

En ella se alertaba de que varios individuos habían sido detectados realizando labores de extracción de cables de cobre, competencia exclusiva de la empresa denunciante, detalla la Policía Nacional en una nota.

Asimismo, el inventario realizado por la empresa permitió constatar la falta de un total de 3.402,3 metros de cobre, con un peso total de 15.421 kilogramos, y un valor económico estimado 111.772,32 euros.

Tras la realización de las correspondientes pesquisas, los agentes pertenecientes al Grupo de Investigación de Delitos contra el Patrimonio del Distrito Norte de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife localizaron a la empresa presuntamente responsable de los hechos, interceptándose en las inmediaciones el material sustraído, consistente en un total de 17.300 kilogramos de cobre, así como facturas y tickets expedidos por la adquisición de los cables de cobre a nombre de otra empresa ubicada en Barcelona.

Además, las gestiones policiales permitieron identificar a catorce personas presuntamente implicadas en los hechos, la mayoría residentes en Cataluña.

Por esta razón se solicitó la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, cuyos agentes llevaron a cabo las actuaciones necesarias para la localización y detención de once de ellas.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con fuerza, daños, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.

Tras su detención, fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó para ellos la prohibición de salida del territorio español hasta que la causa sea resuelta.