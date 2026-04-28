Detenidas tres personas que mantenían un punto itinerante de venta de drogas en Santa Brígida (Gran Canaria)

Material incautado - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas de entre 21 y 41 años por mantener activo un punto itinerante de venta de drogas en distintas zonas residenciales de Santa Brígida (Gran Canaria).

Así lo ha informado la Benemérita en un comunicado en el que agrega que la investigación comenzó al recibirse informaciones anónimas alertando de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el municipio.

Una vez identificadas las personas vinculadas a estos hechos, y en el marco de la operación policial 'LEAKS', los agentes iniciaron las pesquisas para determinar el 'modus operandi', observando que utilizaban vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia para eludir la acción policial y que almacenaban la droga en sus propios domicilios.

Además, comprobaron que los investigados empleaban dichos vehículos para distribuir cocaína y hachís por distintos puntos de Santa Brígida, siendo el principal investigado suministraba la droga en función a la demanda de los consumidores.

Por ello, el 17 de abril se procedió a la entrada y registro de la vivienda, que concluyó con la detención de tres personas de entre 21 y 41 años.

En la operación se incautaron 3790,5 gramos de polen de hachís, 455,5 gramos de hachís, 78,5 gramos de cocaína, 38,5 gramos de metanfetaminas y 18 comprimidos de sildenafilo.

Asimismo, se intervinieron 5.775 euros en efectivo, dos carabinas y una pistola de aire comprimido, una defensa extensible y diverso material relacionado con el narcotráfico.

Finalmente, tras entregar las actuaciones en el Juzgado en funciones de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, se decretó el ingreso en prisión para uno de los detenidos.