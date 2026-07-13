Detenidas tres personas por prostituir a mujeres en locales del sur de Tenerife, una de ellas menor

Detención de tres personas por prostituir a mujeres en locales del sur de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, han detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores, en el marco de una investigación que ha permitido liberar a una menor víctima de explotación sexual.

Las investigación se inició en mayo de 2026 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una menor de edad habría sido víctima de delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores entre los años 2022 y 2024 en dos locales situados en la zona sur de la isla de Tenerife.

Las pesquisas permitieron constatar que los establecimientos investigados aparentaban desarrollar una actividad lícita, si bien, en su interior realmente se sometía a las mujeres a explotación sexual coactiva, constatándose a través de las declaraciones y manifestaciones de las víctimas y trabajadoras como las mujeres, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran sometidas a control permanente.

Entre las normas impuestas figuraban un estricto horario laboral y un régimen disciplinario interno con numerosas obligaciones, cuyo incumplimiento conllevaba la imposición de sanciones, muchas veces de tipo económico, reforzando así el control ejercido sobre las víctimas, detalla la Policía Nacional en una nota.

Por todo ello, y tras obtener la perceptiva autorización judicial, los agentes practicaron dos entradas y registros en los locales investigados, culminando la operación con la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta para la localización de nuevas víctimas y la identificación de otros posibles implicados.