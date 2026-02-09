Detenido por agresión sexual un médico con antecedentes por tocamientos a pacientes en Telde (Gran Canaria)

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

La Policía Nacional detuvo el 3 de febrero en Telde (Gran Canaria) a un médico de 37 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional, dándose la circunstancia de que el hombre ya fue condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, quienes relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

Presuntamente, el detenido se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas.

Por su parte, la Policía Nacional ha indicado que los hechos habrían tenido lugar en distintas consultas médicas, no descartándose la posible existencia de más víctimas.

ANTECEDENTES POR HECHOS SIMILARES

De igual modo, se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

Por último, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con la prohibición de comunicación y aproximación a cuatro víctimas.

Con todo, la Jefatura ha indicado que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar si existan más personas afectadas.