Detenido un conductor en Arrecife (Lanzarote) por circular sin permiso y dar positivo en tres drogas

Archivo - Policía Local de Arrecife (Lanzarote) - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE ARRECIFE (LANZAROTE)

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvo en la tarde de este domingo, en el transcurso de un control preventivo de tráfico, a un varón de 54 años por un delito contra la seguridad vial al conducir sin permiso de conducir ni seguro y dar positivo en tres drogas.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando los agentes comprobaron en la base de datos de la Dirección General de Tráfico que al conductor le constaba una pérdida de vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos asignados.

Además, se percataron de que el vehículo con el que circulaba constaba, según la base de datos, sin seguro obligatorio en vigor.

Por último, y tras ser sometido a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, el conductor arrojó un resultado positivo en tres tipos de drogas: cocaína, anfetaminas y opiáceos.

Una vez realizadas las diligencias por los agentes de la Policía Local de Arrecife, el conductor fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia en Arrecife, por un presunto delito contra la seguridad vial.