Detenido en Gran Canaria un fugitivo reclamado por Noruega por agresión sexual a una menor y conspiración para asesinato

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a un fugitivo de 22 años que estaba reclamado por Noruega mediante una Orden Europea de Detención y Entrega como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años cometido el 10 de septiembre de 2025 en Oslo y de conspiración para cometer asesinato el 21 de febrero de 2026.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de una actuación que se ha producido en el marco de la Operación 'FUGITIVOS 2025 OEDE', desarrollada por la UDYCO Las Palmas en colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial y la Policía noruega.

La investigación en España se inició el 25 de febrero tras recibirse un aviso urgente de las autoridades noruegas que informaban de la posible presencia del reclamado en la isla.

Además, solicitaban su localización y detención ante la gravedad de los hechos y el reciente intento de concertar, a través de aplicaciones de mensajería encriptada, la comisión de un incendio intencionado en un domicilio de Oslo a cambio de una compensación económica.

De esta manera, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda intensiva al tenerse indicios de que el fugitivo podría encontrarse en la zona sur de Gran Canaria que, en menos de 24 horas, logró localizar su paradero en unos apartamentos turísticos de la localidad de Puerto Rico.

El operativo culminó con la detención del reclamado el 26 de febrero, mientras que en el momento del arresto, el varón no portaba documentación ni dispositivos electrónicos, habiéndose desprendido previamente de su teléfono móvil como medida de precaución.

Finalmente, fue puesto a disposición del Tribunal Central de Instrucción correspondiente de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar la Orden Europea de Detención y Entrega.