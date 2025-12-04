Detenido en Guía de Isora (Tenerife) un hombre que permanecía fugado de la justicia desde 2022

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Guía de Isora han detenido recientemente a un individuo que poseía una orden de ingreso en prisión desde abril de 2022. En su historial constaban numerosos delitos contra el patrimonio y contra la seguridad vial, además de un delito de violencia doméstica y otro de malos tratos en el ámbito familiar (VIOGEN).

El prófugo había sido condenado con una pena privativa de libertad por un delito de robo con fuerza en interior de vivienda, cometido en la localidad de Chirche (Guía de Isora). No obstante, no había llegado a ingresar en prisión, ya que permanecía oculto desde hace más de tres años para evitar ser visto por cuerpos policiales, según ha detallado la Benemérita este jueves en una nota de prensa.

Tras las labores de investigación llevadas a cabo por la Guardia Civil, agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, pudieron conocer el domicilio en el que permanecía oculto ,en la población de Chío (Guía de Isora). Asimismo, recientemente se realizó una entrada en su domicilio, con previa autorización judicial, pudiendo así los agentes proceder a su detención.

En el dispositivo establecido para su detención, participaron agentes del Puesto Principal de Guía de Isora y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de esta Comandancia (USECIC). Actualmente, el huido de la Justicia durante años ya se encuentra en prisión cumpliendo la condena impuesta por sus actos delictivos.