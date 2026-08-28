Detenido tras hallarse diferentes drogas durante un control de vehículos en Las Palmas de Gran Canaria

Vehículo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL LPA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido a la detención de un varón tras hallarse en su turismo diferentes drogas listas para su venta, según ha informado el cuerpo policial capitalino.
Los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) dieron el alto al conductor de un turismo y realizaron un registro al mismo.
Durante el mismo, localizaron éxtasis y cocaína rosa (tusi), así como dinero en efectivo, por lo que detuvieron al varón por un presunto delito contra la salud pública.