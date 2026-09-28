Sucesos.- Detenido un hombre de 29 años tras ser sorprendido en posesión de droga en Las Verónicas, en Arona (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 29 años por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en posesión de diferentes sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en la conocida zona de ocio de Las Verónicas.
Los hechos tuvieron lugar durante un dispositivo de prevención de la delincuencia establecido en la mencionada zona, considerado un punto habitual de posible trasporte, suministro o consumo de sustancias estupefacientes, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.
Durante una patrulla a pie, los agentes observaron a dos personas que mantenían una actitud sospechosa. En un momento determinado, uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída, siendo interceptado de forma inmediata por los agentes.
Tras realizar las comprobaciones oportunas, los policías localizaron entre sus pertenencias diferentes tipos de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo. En concreto, se intervino una bolsa con marihuana, seis bolsas de cocaína, una bolsa con MDA, cinco bolsas de tusi, diversas pastillas y 120 euros en efectivo.
Por estos hechos, el varón, que contaba con antecedentes previos por delitos de la misma naturaleza, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.