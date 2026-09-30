Detenido un hombre tras agredir a varias personas e intentar robar un vehículo en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a un varón por agredir a varias personas e intentar robar un vehículo de forma violenta en Santa Cruz de Tenerife entre la noche del 5 y la madrugada del día 6 de septiembre.

El trabajo de investigación se inició tras la recepción de varias denuncias, observándose elementos coincidentes en los relatos aportados por las diferentes víctimas, tanto en la descripción del autor como en la forma de llevar a cabo los hechos, según ha precisado el cuerpo de seguridad en una nota.

El presunto autor habría aprovechado la vulnerabilidad circunstancial de las personas seleccionadas llevando a cabo conductas de carácter violento. Los hechos se iniciaron a las 23:00 horas de la noche en pleno centro de la ciudad, agrediendo a un varón de 21 años con un puñetazo en la cara que le causó un hematoma.

Tras ello, continuó el recorrido por calles adyacentes y agredió a una mujer de 66 años de forma sorpresiva, la cual también sufrió un impacto en la cara con la consiguiente fractura nasal y un importante edema en la zona peri ocular.

Horas más tarde el varón se desplazó en tranvía hacia otra zona de la capital donde agredió a una mujer que se encontraba en el interior de su vehículo junto a una amiga, llegando incluso a intentar sacarla del mismo con el fin de sustraerlo.

Posteriormente, el varón fue interceptado por los agentes en una zona próxima al lugar donde ocurrió el último incidente. La actuación policial y labor de investigación permitió identificar y detener al presunto responsable, estableciendo una correlación de los incidentes.

Finalmente, al presunto autor se le imputó un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de lesiones grave, un delito de lesiones leve y un delito de amenazas. Tras ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.