Detenido un hombre que se dedicaba a vender droga desde un domicilio de Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelarse un punto de distribución de sustancias estupefacientes en una vivienda del municipio de Telde (Gran Canaria).

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que fueron las numerosas quejas vecinales las que motivaron el inicio de una investigación en la que los agentes pudieron comprobar la continua presencia de personas en el inmueble y los intercambios de dinero y droga que se producían sin guardar discreción en la vía pública.

Por ello, y ante la alarma social generada, los miembros del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio.

Además, llevaron a cabo una intervención en la que se incautaron un total de 126 gramos de cocaína, 576 gramos de polen de hachís, 196 gramos de hachís y 272 gramos de marihuana.

También, se intervino una báscula de precisión con restos de droga y 1.720 euros en efectivo, fraccionados en billetes, procedentes presuntamente de la venta de estupefacientes.

Finalmente, la Policía Nacional ha explicado que el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial competente.