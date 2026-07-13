Detenido un hombre por incendiar un coche en Telde (Gran Canaria)

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de daños, tras provocar el incendio de un vehículo estacionado en un aparcamiento del municipio.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 30 de junio cuando una dotación policial que realizaba labores de prevención observó un conato de incendio junto a uno de los vehículos estacionados en la zona.

Al aproximarse al lugar, los agentes localizaron a un varón en las inmediaciones, quien fue señalado por varios testigos como la persona que momentos antes había estado manipulando los bajos del automóvil.

Uno de ellos manifestó haber observado cómo colocaba diversos fragmentos de madera bajo el vehículo, produciéndose posteriormente el incendio, detalla la Policía Nacional en una nota, que precisa que los servicios de bomberos se desplazaron hasta el aparcamiento y sofocaron las llamas.

Como consecuencia del fuego, uno de los vehículos quedó completamente calcinado, mientras que otro turismo estacionado junto a este sufrió daños por quemaduras en su parte frontal y lateral.

Ante el riesgo de propagación, se realizaron gestiones para localizar a los propietarios de los demás vehículos estacionados en las proximidades, permitiendo su retirada y evitando que resultaran afectados.

Durante el cacheo de seguridad, los policías intervinieron al detenido un mechero que portaba en uno de sus bolsillos y también presentaba restos de hollín en ambas manos.

El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.