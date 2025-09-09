Detenido un hombre por matar a su madre con un arma blanca en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la noche de este lunes a un hombre por matar con un arma blanca a su madre en una vivienda ubicada en la zona de Diseminado Siete Puertas, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que la intervención tuvo lugar sobre las 21.00 horas, cuando la sala operativa del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) avisó sobre un varón que estaba manifestando haber asesinado a su madre.

Una vez que los agentes llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento de una mujer en el interior de domicilio y procedieron a detener su hijo como presunto autor de un delito de homicidio.

Además, los efectivos policiales se comunicaron con la autoridad judicial y se activó el protocolo correspondiente, comisionando a Policía Científica y al equipo especializado en homicidios.

Finalmente, la autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.