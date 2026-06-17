Detenido en Tenerife por captar a una menor en Cádiz que le enviaba fotos y vídeos sexuales

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 27 años con un elevado número de antecedentes previos relacionados con delitos de violencia sobre la mujer, como presunto autor de un delito de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 15 años a través de redes sociales.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada en el Puerto de Santa María (Cádiz) por parte de la madre de la menor.

Ahí, informaba a los agentes de que su hija habría conocido a un hombre mayor de edad través de una red social, quien, tras ganarse progresivamente su confianza, logró que le enviara numerosas fotografías y vídeos de contenido sexual.

Asimismo, el investigado llegó a amenazar a la menor con difundir dicho material si dejaba de atender sus peticiones, recoge una nota de la Policía Nacional.

Las pesquisas desarrolladas permitieron determinar que el detenido actuaba siguiendo un mismo modus operandi.

En primer lugar localizaba a menores de edad a través de redes sociales y establecía contacto con ellas mediante conversaciones adaptadas a sus intereses y edad.

Una vez obtenida su confianza, trataba de continuar las comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea con la finalidad de obtener imágenes y vídeos de contenido sexual.

Posteriormente, cuando conseguía los primeros archivos, amenazaba a las víctimas con difundir el material entre su entorno si se negaban a continuar enviándole más contenido.

Las primeras gestiones de investigación permitieron averiguar que el presunto autor podría encontrarse en la isla de Tenerife, donde finalmente fue localizado y detenido por agentes de Policía Nacional de la isla.

Tras su arresto, se llevó a cabo el análisis del contenido de su teléfono móvil, localizándose una gran cantidad de imágenes y conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, llegando a alcanzar la suma de más de 18.000 mensajes en un periodo de quince días.

El estudio del dispositivo permitió atribuir al detenido la presunta autoría en los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a la menor de 15 años.

La elevada cantidad de mensajes que intercambiaba el presunto autor con la víctima en un espacio de tiempo reducido evidenció el grado de dependencia emocional generada y el control ejercido por el investigado sobre la víctima.

Según se desprende de la investigación, llegó a imponerle pautas sobre su forma de vestir, las personas con quien debía relacionarse y su actividad en redes sociales, exigiéndole en varias ocasiones el bloqueo de muchos de sus amigos.

Tras su detención, el autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.