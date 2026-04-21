Detenido un hombre por violar a una mujer y cometer dos robos con violencia en el sur de Tenerife

Imagen de archivo de un coche patrulla - CNP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un delito de agresión sexual y dos robos con violencia cometidos en la zona sur de la isla de Tenerife.

El primer hecho tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo en la zona de Las Verónicas cuando una joven, tras perder su teléfono móvil, se dispuso a buscarlo por los alrededores junto a un hombre que se ofreció a ayudarla.

Aprovechando que se encontraban en un lugar apartado y solitario, el individuo la atacó de forma sorpresiva, empleando la técnica conocida como 'mataleón', dejándola semiinconsciente y agrediéndola sexualmente.

La víctima interpuso denuncia y aportó a los investigadores imágenes tomadas esa misma noche en las que aparecía el presunto agresor, lo que resultó clave para el avance de la investigación, detalla la Policía Nacional en una nota.

De forma paralela, los agentes investigaban dos robos con violencia cometidos en el municipio de Arona, uno de ellos el mismo día de la agresión sexual y otro tres días antes.

En ambos casos coincidían tanto el lugar de la comisión como la descripción física del autor y la violencia extrema con la que habría actuado.

En el primero de los robos, las víctimas fueron una pareja de avanzada edad.

El agresor intentó sustraer el reloj del hombre, produciéndose un forcejeo entre ambos que terminó con el reloj en el suelo.

En este momento, la mujer lo recogió y lo arrojó a una zona de arbustos para evitar su sustracción, lo que provocó una reacción violenta del individuo, que agredió a ambos mediante puñetazos y patadas, logrando finalmente sustraerles la bolsa de la compra que portaban.

Una mujer, testigo de los hechos, consiguió realizar una fotografía del agresor, que posteriormente fue facilitada a los investigadores.

El segundo robo se produjo de forma similar, cuando el presunto autor agarró a la víctima por el cuello de manera violenta, logrando arrancarle el collar que llevaba puesto.

Tras estos hechos, y encontrándose la investigación en curso, un indicativo de seguridad ciudadana identificó en la vía pública a un individuo que coincidía plenamente con las características físicas y la vestimenta del sospechoso, siendo reconocido sin ningún género de dudas por las víctimas.

Por lo tanto, encontrándose el presunto autor plenamente identificado, se estableció un dispositivo policial que permitió su localización y detención la madrugada del 27 de marzo como presunto autor de dos delitos de robo con violencia y un delito de agresión sexual.