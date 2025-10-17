Detenido un hostelero por explotar en Fuerteventura a trabajadoras extranjeras en situación irregular

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Con jornadas abusivas, cobrando entre 400 y 600 euros, sin vacaciones o descansos y bajo amenazas del propietario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado 1 de octubre a un empresario del sector de la hostelería acusado de explotar laboralmente en una cafetería de Puerto del Rosario (Fuerteventura) a varias mujeres extranjeras en situación irregular.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que la investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora extranjera, quien manifestó haber sido víctima de abusos en una cafetería, ya que trabajaba sin contrato, con jornadas abusivas y bajo la amenaza del propietario.

Los agentes pudieron localizar durante las pesquisas a otras dos trabajadoras extranjeras que confirmaron haber trabajado en el mismo lugar, en condiciones similares, cobrando entre 400 y 600 euros, sin vacaciones ni descansos.

Además, también comprobaron como el detenido amenazaba a las empleadas con denunciarlas por su situación irregular e incluso intentaba obtener favores personales aprovechándose de su posición

Por ello, y tras reunir los indicios suficientes, la Policía Nacional detuvo al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores, siendo puesto a disposición de la autoridad Judicial competente, mientras la investigación sigue abierta para determinar si existen más víctimas.