Detenido un joven en Santa Cruz de Tenerife al ser sorprendido con 49 dosis de 'crack'

Crack intervenido por la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido con 49 dosis de 'crack' presuntamente destinadas a su distribución y venta.

La actuación policial tuvo lugar durante un dispositivo de prevención del consumo y tráfico de sustancias estupefacientes desarrollado en el barrio de Los Gladiolos, concretamente en una zona próxima al albergue municipal, un entorno en el cual existe un importante tránsito de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo cuyo único ocupante mostró en todo momento una actitud nerviosa y evasiva que levantó las sospechas de los policías, detalla el cuerpo en una nota.

Por ello, se realizaron las comprobaciones oportunas, localizando bajo el asiento del conductor una pequeña cartera en cuyo interior se encontraban numerosos envoltorios individuales de una sustancia de color blanquecino.

En total fueron intervenidas 49 dosis con un peso aproximado de 10,20 gramos que, debido a la forma en la que se encontraba distribuida y preparada (fraccionada en dosis individuales) resultan compatibles con su presunta venta al menudeo.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.