Detenido un joven al ser pillado vendiendo drogas en plena calle en Arona (Tenerife)

Dinero y droga intervenido a un joven en la zona de San Telmo - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en posesión de diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en la zona de San Telmo, en el municipio de Arona.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes con vehículo policial rotulado, ejerciendo labores de patrullaje para la protección de la seguridad ciudadana, observaron un coche parado en doble fila y al interactuar con el conductor, mostró una actitud nerviosa y esquiva por lo que los agentes procedieron a la identificación del hombre y a realizar las comprobaciones oportunas.

Así, tras realizar un registro, se localizaron entre sus pertenencias, guardado en una mochila tipo bandolera, diferentes tipos de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo, recoge una nota de la Policía Nacional.

En concreto se intervinieron 5 pastillas de MDA, 13 bolsas monodosis de cocaína con un peso de 15 gramos, un envase con hachís de alta concentración y 425 euros en billetes fraccionados.

Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.