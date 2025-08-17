Suc.- Detenido tras presuntamente agredir a una mujer en la vía pública, en el barrio de Guanarteme (Gran Canaria) - POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este sábado a un hombre tras presuntamente agredir a una mujer en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el propio cuerpo de seguridad municipal en su cuenta oficial de 'X', en donde especifica, además, que fueron agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) de la Policía quienes observaron como, en plena vía pública, el ahora detenido tenía esta actitud agresiva hacia una mujer.

Al instante, puntualizan, vieron como este le gritaba y le agredía físicamente, por lo que los agentes procedieron a su identificación y detención.