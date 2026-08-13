Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven en Tuineje (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este jueves, 13 de agosto, a un hombre de 30 años como presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven de 23 años que tuvo lugar este miércoles en la Calle Matías Mópez de la localidad de Gran Tarajal, dentro del el municipio de Tuineje (Fuerteventura).

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, en concreto, los hechos se produjeron tras una pelea entre dos varones durante la cual uno de ellos resultó herido por arma blanca en la zona del cuello.

La víctima fue traslada inicialmente al Hospital de Puerto del Rosario, donde permaneció estabilizado, si bien falleció en la madrugada de este jueves.

Por su parte, desde el momento de los hechos, la Guardia Civil inició la búsqueda del presunto autor, siendo detenido durante la mañana de este 13 de agosto.

Finalmente, la Benemérita ha indicado que el detenido será trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que serán puestas a disposición de autoridad judicial competente.