Detenido el presunto autor de un incendio intencionado que afectó a seis vehículos en Adeje (Tenerife)

Detenido el presunto autor de un incendio intencionado que afectó a seis vehículos en el sur de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a un hombre, de 27 años de edad, como presunto autor de un incendio intencionado de seis vehículos que tuvo lugar en el municipio tinerfeño de Adeje el pasado 3 de septiembre.

Recuerda el cuerpo policial en una nota de prensa que fue durante la madrugada cuando se declararon dos focos de incendio, con apenas unos minutos de diferencia en dos calles muy próximas del municipio de Adeje.

Finalmente, puntualizan, el fuego alcanzó un total de seis vehículos estacionados, tres de los cuales quedaron totalmente calcinados, generando con ello un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas.

La intervención de los bomberos, de la Policía Nacional y la Policía Local, permitió sofocar las llamas con rapidez, evitando heridos y la expansión del fuego hacia otros vehículos, edificios y vegetación próxima.

Los agentes de la Policía Nacional han determinado, asimismo, que el incendio fue provocado intencionadamente mediante el uso de un acelerante.

La investigación permitió la identificación y detención de un hombre, de 27 años, que contaba con antecedentes policiales, como presunto autor del delito de incendio y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.