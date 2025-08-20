Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de Tenerife por valor de más de 7.000 euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Santa Cruz de Tenerife a un hombre, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de robo que tuvo lugar en un establecimiento comercial de la capital tinerfeña, con un botín valorado en más de 7.000 euros.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de una tienda de ropa de diseño el 31 de julio. En ella, relataba que, en la mañana del día anterior, un individuo había accedido al local en actitud sospechosa, portando una maleta de grandes dimensiones, informa el cuerpo de seguridad en una nota.

Así, el personal del establecimiento observó cómo, al abandonar el local, el hombre activó los sistemas de alarma situados en los arcos de seguridad, iniciando inmediatamente su huída con una maleta que contenía las prendas sustraídas.

IDENTIFICACIÓN

Tras realizar el inventario, los trabajadores comprobaron que dicha persona había sustraído varias prendas, hasta un total de seis, entre las que destacaban 2 cazadoras de una marca de alta gama, valoradas en 1800 y 980 euros.

Una vez conocidos estos hechos por los agentes, se iniciaron las pesquisas, consiguiendo identificar al sospechoso, quien contaba con numerosos antecedentes por delitos similares.

Una semana después, se localizó al individuo en el bajo de la vivienda de un familiar. Al salir del lugar, fue interceptado, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales, para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente.