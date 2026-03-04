Sucesos.-Detenido tras ser sorprendido con 2,2 kilos de hachís en su mochila en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha interceptado este martes a un hombre de 41 años tras ser sorprendido portanto una mochila en la que ocultaba hasta 2,2 kilogramos de hachís distribuido en cuatro piezas.

El arresto se produjo tras el marcaje, en plena vía pública en la confluencia de las calles Valentín Sanz y calle La Palma, realizado por uno de los agentes caninos que estaba acompañado por su guía, según ha informado el consistorio capitalino en una nota.

Asimismo, el equipo de la Unidad Canina santacrucera estaba realizando un patrullaje preventivo habitual en esa zona cuando el perro detector de sustancias estupefacientes comenzó a seguir al arrestado de manera espontánea. El guía interceptó al varón y, al ser preguntado, confesó que transportaba el hachís en la mochila.

Al haber una dotación de Policía Nacional en las proximidades, el agente local solicitó su colaboración para el necesario cacheo de seguridad mientras se evaluaba el contenido de la mochila y se realizaban gestiones tendentes a la identificación del detenido.

Además, en poder del arrestado había documentación, unos billetes de avión para volar ayer, un teléfono móvil y 50 euros en metálico.

Tras realizarse el pesaje de la droga, el detenido fue trasladado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.