Detenido el tercer implicado en una serie de robos de motocicletas en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al tercer implicado en una serie de robos de motocicletas cometidos durante el pasado mes de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que la investigación comenzó después de que la Policía Local realizara una persecución a un furgón sustraído que estaba siendo utilizado para cometer sustracciones de motocicletas, actuación que conllevó la detención de dos personas y la recuperación de varias motos que estaban en el interior del vehículo, aunque un tercer implicado se dio a la fuga.

Por su parte, los agentes nacionales asumieron la investigación con el objetivo de identificar plenamente al tercer implicado y esclarecer el conjunto de los robos.

Además, las gestiones realizadas permitieron analizar el modus operandi empleado, vincular los hechos con una serie de sustracciones cometidas de forma reiterada y determinar la identidad del autor que había eludido inicialmente la acción policial.

Los investigadores constataron que los autores actuaban de manera coordinada utilizando un furgón previamente sustraído para desplazarse por distintos puntos de la ciudad y cargar las motocicletas en cuestión de segundos, seleccionando vehículos estacionados en la vía pública sin sistemas de anclaje.

Este procedimiento les permitía cometer varios robos en una misma jornada y había generado alarma social tras la difusión de vídeos en redes sociales.

Con todo, la Policía Nacional procedió a la detención del tercer implicado, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de hurto, quedando totalmente esclarecida la participación de los tres detenidos en los robos investigados.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, dándose por finalizada la investigación policial.